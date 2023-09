SARONNO – L’intera giornata di oggi 21 settembre sarà caratterizzata da precipitazioni in prevalenza deboli ma persistenti su Alpi e Prealpi, tendenti ad intensificare in serata sui settori più occidentali. Piogge irregolari sulla pianura, maggiormente presenti sui settori settentrionali e occidentali. Nel complesso della giornata, su Alpi e Prealpi sono attesi accumuli di pioggia generalmente tra 10-50 mm, fino a 30 mm sulla pianura con maggior coinvolgimento dei settori settentrionali.

Tra varesotto e comasco saranno possibili cumulate fino a 50-70 mm, dove le precipitazioni assumeranno tra la serata e le prime ore di venerdì carattere di moderata-forte intensità e persistenza, con possibilità di temporali. Non si esclude, in forma isolata, la possibilità di accumuli fino a 90-120 mm/12h su Lario e Prealpi Occidentali e soprattutto su Laghi e Prealpi Varesine. Inoltre, non è da escludere l’interessamento dell’Appennino Pavese in relazione al transito di rovesci o temporali in sconfinamento dalla Liguria. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

