SARONNO – Pendolari infuriati, e sui social infuria la polemica: ieri sera chi è tornato dal lavoro, già col buio, scendendo alla stazione ferroviaria di “Saronbo sud”, ha trovato posteggio e piazzale antiscante allo scalo di Ferrovienord per l’ennesima volta immerso nell’oscurità. “Oltre tutto, con tutti gli episodi criminosi che stanno succedendo ultimamente a Saronno, non è certo bello andare in cerca della propria auto nel buio” in sintesi il pensiero ricorrente, espresso su Facebook.

E’ comparsa anche una foto del piazzale: ci si trova in zona di campagna, se l’illuminazione pubblica è in tilt – ed accade periodicamente ormai da anni – davvero non si vede nulla, in un parcheggio peraltro periodicamente preso di mira da ladruncoli e vandali.

Ieri i carabinieri hanno tracciato il bilancio dell’operazione che si è svolta a metà settimana in città.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto piazzale e parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Saronno sud di nuovo al buio ieri sera)

21092023