SARONNO – Da mesi sono al lavoro, letteralmente notte e giorno, per aiutare i saronnesi a far fronte ai danni del maltempo ma anche la loro “base” saronnese porta i segni del maltempo eccezionale degli ultimi giorni. Il riferimento va ai vigili del fuoco di Saronno che fanno base al distaccamento di via Stra Madonna. Il tetto ha subito danni per il maltempo, soprattutto per le grandinate estive. Tanto che gli stessi pompieri erano intervenuti ad inizio agosto per metterlo in sicurezza. Le piogge degli ultimi giorni hanno fatto precipitare la situazione tanto che la caserma ora non è utilizzabile.

“Le grandinate estive hanno provocato diversi danni – spiega il comandante provinciale Mario Abate – e ora le infiltrazioni sono tali che la struttura per motivi di sicurezza e prudenziali è inutilizzabile. Ci siamo subito mobilitati, anche grazie all’interessamento del Prefetto, per recuperare i fondi. L’iter burocratico ha richiesto del tempo ma ora abbiamo provveduto all’affidamento. Il cantiere dovrebbe partire a breve e concludersi nel mese di ottobre”.

Resta il problema della logistica della squadra di turno che al momento non può fare base a Saronno: “Al momento siamo impegnati in diversi interventi di aiuto alla popolazione e ovviamente gli interventi di soccorso non subiscono nessuna variazione – conclude il numero uno provinciale – C’è un problema logistico per cui ci stiamo attrezzando. Al momento soprattutto la notte la squadra di appoggia al distaccamento di Busto Arsizio ma stiamo anche pensando ad alcune soluzioni alternative come l’uso delle nostre apparecchiature di colonna mobile per permettere ai vigili di avere una soluzione logistica su Saronno”.

E’ stata coinvolta anche l’Amministrazione comunale: “Ho contattato il sindaco (Augusto Airoldi ndr) per vedere che ci sia una struttura che possa essere utilizzata nel periodo necessario alla sistemazione dello stabile. Sono tutte soluzioni che sono al vaglio. Scegliere la migliore a breve”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione