SARONNO – Pozze così grandi che sembrano laghi tanto che… ci sono i pesci. Così si può interpretare la protesta silenziosa ma efficace e sagace che si è registrata oggi giovedì 21 settembre nel palazzo comunale di piazza Repubblica.

Ormai da diversi mesi la situazione del Municipio è decisamente precaria. Ad ogni temporale o acquazzone allagamenti e infiltrazioni non si contano. Anche stamattina arrivando al lavoro i primi dipendenti hanno trovato gli ascensori e le scale invasi dall’acqua come scrivanie e computer coperti d’acqua.

Gli allagamenti si susseguono senza miglioramenti o interventi e forse proprio per questo stamattina sono comparsi i pesciolini. Una decina di fogli con stampato un pesce nei punti più critici che si allagamento, ormai da mesi, ogni volta che piove. Il corridoio a piano terra, le scale e l’ascensore.

Un problema legato all’età della struttura che ha ripercussioni non solo sulla sicurezza non solo dei lavoratori ma anche sugli utenti che ad esempio si trovano a far i conti con aperture ritardate per asciugare o con scale e ascensori inutilizzabili.