SARONNO – “Per garantire la sicurezza fuori dallo stadio in occasione dell’incontro di calcio Fbc Saronno-Pavia in programma domani pomeriggio, domenica 24 settembre, dalle 12.30 alle 19, via Biffi e piazza El Alamein saranno chiuse al traffico e sarà interdetta la sosta dei veicoli, ad eccezione di quelli della squadra ospite”. Lo fa sapere l’Amministrazione civica. E’ stata infatti ora emessa una ordinanza viabilistica urgente da parte di Comune e polizia locale.

Dalle 15.30 si gioca domenica il match clou del campionato di Eccellenza, che senz’altro riempirà di tifosi la tribuna dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi.

23092023