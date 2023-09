SARONNO – “Sapete perché la porticina da dove siete entrati è così bassa rispetto al grande portone ligneo che la contiene? Per non fare scappare i cavalli! Animali orgogliosi che non chinano mai la testa”. Ha accolto così questa mattina gli oltre 30 presenti Franco Turconi, custode sapiente dell’orto storico di famiglia in via San Cristoforo, nella visita guidata proposta nell’ambito del Festival Terra Mater, in una insperata finestra di sole concessa dal meteo instabile del weekend.

Poi Turconi ha accompagnato i visitatori in un viaggio fantastico che ha attraversato ortaggi, insalate, erbe aromatiche e moltissime erbe spontanee che, a loro volta, sono state oggetto di una mostra specifica. Il giro si è chiuso con un aperitivo offerto dalla bottega del commercio equo Il Sandalo e la fretta di tornare a casa per mettere in pratica i mille consigli ricevuti. Sia per quelli che hanno un piccolo orto a terra che per coloro che ce l’hanno in cassone sul balcone.

