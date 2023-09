LURATE CACCIVIO – Hanno suscitato grande clamore ieri le foto del torrente Lura che, all’altezza di Lurate Caccivio, si è tinto di fucsia fluorescente e di violetto. Immediata la chiamata dei residenti ad Arpa e a Como Acqua che hanno effettuato i sopralluoghi del caso. I residenti hanno parlato anche di un intenso odore di vernice. Le ipotesi sono da subito state quelle di un sversamento volontario ma secondo quanti dichiarato da Arpa a Tio in realtà si tratterebbe di una serie di concause che partono con le forti precipitazioni di ieri venerdì 22 settembre.

In sostanza proprio a causa della tanta pioggia “non tutte le acque reflue riescono confluire nel depuratore, come normalmente avviene, automaticamente lo scolmatore baipassa l’eccesso delle acque in entrata nel depuratore che arrivano dalla rete fognaria. Ecco che – spiegano da Arpa a Tio – l’eccesso delle acque di scarto oggi è confluito automaticamente nel Lura, piuttosto che nel depuratore”.

Insomma non ci sono conferme ufficiali ma “non si può escludere che le acque oggi baipassate dallo scolmatore – a causa dell’emergenza pioggia – siano proprio quelle provenienti dalle attività artigianali e industriali della zona”.

In serata Como Acqua ha spiegato che l’allarme era completamente rientrato e che il torrente era tornato ad un colore normale. In passato si erano verificati altri episodi analoghi come quando nell’aprile scorso si è tinto di blu o quando è stato invaso dalla schiuma.

