SOLARO – Si è tenuta ieri la festa per don Giorgio, che a breve saluterà la comunità per iniziare un nuovo percorso da vicario parrocchiale della comunità pastorale “Sant’Ambrogio” in Parabiago.

Presente alla messa anche la sindaca di Solaro, Nilde Moretti che sui social lascia un pensiero per don Giorgio: “Ieri una bellissima festa per dire grazie a Don Giorgio, presenti anche i sindaci di Limbiate e Ceriano Laghetto. Questo il mio pensiero per Don Giorgio “ed è impossibile riassumere in un post quanto hai fatto in 13 anni per la nostra comunità.”

“E se le persone vere si vedono nel momento del bisogno – continua – tu lo sei stato sempre. Vicino nei momenti più difficili, soprattutto durante il covid, vicino ai più fragili, sempre collaborativo con le istituzioni e sempre con il sorriso. E ora con la tua bici nuova ti auguriamo di percorrere nuove strade e portare forza e coraggio ovunque tu andrai. In bocca al lupo Don Giorgio.”

(Foto di cogli l’attimo)

