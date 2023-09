SARONNO – Moltissimi saronnesi sabato 24 settembre al teatro di Cascina Ferrara per l’incontro promosso dalla bottega Il Sandalo “Tessere relazioni tra nord e sud: le ragioni della moda etica” per il Festival Terra Mater.

Ottima l’organizzazione, che ha saputo bilanciare un interessante momento di approfondimento sull’industria della moda a momenti di intrattenimento con la sfilata delle volontarie-modelle e con la musica blues della band saronnese Yellow Frogs.

Attentissimo il pubblico, oltre 150 persone, durante la chiacchierata con David Cambioli presidente di Equo Garantito e Altra Qualità, che nel raccontare la povertà e la devastazione ambientale conosciute nei tanti viaggi di lavoro, ha detto “faccio fatica a raccontare quello che vedo durante i miei viaggi nei Paesi in via di sviluppo. Come posso far capire a un occidentale, che conosce la povertà di chi non ha lavoro, la realtà di una persona del Bangladesh che lavora tantissimo, anche 14 ore al giorno, e viene pagata niente, e vive con niente?”.

Dopo una sessione di domande e risposte, le volontarie-modelle hanno sfilato mostrando la collezione autunno inverno che sono disponibile nella bottega di Saronno in questi mesi: una moltitudine di colori e modelli che potranno scaldarci nella prossima stagione. Coinvolgente il blues degli Yellow Frogs, la band dei saronnesi Lucio Morandi (voce e tastiere), Simone Dal Corso (basso) e Mario Raimondi (batteria), che ha accompagnato la sfilata ed è poi proseguito fino a fine serata.

Grande la soddisfazione degli organizzatori per la buona riuscita della serata, e tanti gli apprezzamenti da parte dei presenti: “E’ importante “sapere” per decidere da che parte stare. Continuare ad acquistare compulsivamente e acriticamente, alimentando un sistema ingiusto oppure scegliere accuratamente di acquistare meno capi e solo da filiera etica e sostenibile?”

