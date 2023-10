VERGIATE Quarta giornata di campionato per la Caronnese che è ospite oggi della Vergiatese. Alle 15:35 dopo un double check alla rete della porta rossoblù Testa di Bergamo emette il fischio d’inizio del match sul campo in erba di Vergiate.

Al 6’ la partita si apre con un calcio d’angolo di capitan Corno agganciato in area da Puka che di testa manda alto sopra la traversa. Nei minuti successivi il gioco staziona a centrocampo senza grandi emozioni con le squadre che si studiano senza colpo ferire. Al 21’ per fallo di Diatta su Marin il direttore di gara decreta il rigore per i padroni di casa: dagli undici metri Mammetti si fa parare dall’attento portiere caronnese Quintero. Al 25’ sul filo del contropiede Nejmi palla al piede va al tiro dal limite con palla che si spegne a lato della porta rossoblù. Al 34’ Sakho effettua un ottimo assist per Corno che al tiro sfiora il palo (bella azione!).

La Caronnese inizia la ripresa lancia in resta: palla al piede la squadra di Mister Gatti risulta più reattiva già dai primi minuti. I rossoblù sono più incisivi in questa seconda frazione di gioco ma manca ancora il guizzo finale. Al 22’ Diatta dalla tre quarti impegna il numero uno di casa Menegon al colpo di reni. Il possesso di palla è della Caronnese che presidia la meta campo avversaria. Al 27’ Mammetti calcia rasoterra senza impensierire Quintero. Alla mezz’ora Corno su punizione manda alto sopra la traversa. Al 42’ arriva il gol vittoria per la Caronnese: Morlandi calcia una precisa punizione per Bossi che dalla fascia sinistra crossa per Corno che aggancia di testa prepotentemente e gonfia la rete: 0-1.

VERGIATESE – CARONNESE 0-1 (0-0)

VERGIATESE: Menegon, Casagrande, Ghilardi, Provasio, Lucarino, Sandrini, Nejmi (20’ st Iovine), Dal Santo, Mammetti, Caricati (42’ st Kasaka), Marin (24’ st Franzese). A disposizione: Pancini, Zecchini, De Angelis, Ritondale, Dellavedova, Cornelli. All. Rovrena.

CARONNESE: Quintero, Bossi, Fabbrucci (27’ pt Napoli), Galletti, Puka, Diatta, Sakho (1’ st Morlandi), Zibert, Provenzano (1’ st Zoppi), Corno, Lorusso. A disposizione: Stocco, Bigioni, Bonsi, Brugnone, Cerreto, Curci. All. Gatti.

Tabellino

ARBITRO: Isaia Testa di Bergamo (Gianmarco Mavelli di Cinisello B. e Nicolò Longoni di Seregno)

Marcatori: 42’ s.t. Corno (Car)

Ammoniti: Ghilardi (Ver), Sakho, Zoppi (Car)