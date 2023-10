GOLASECCA – Partita a senso unico quella andata in scena nel pomeriggio di questa prima domenica di Ottobre a Golasecca nel campo sportivo della momentanea capolista Aurora Golasecca che ha ospitato, in occasione della terza giornata di campionato del girone B della terza categoria di Varese, l’Airoldi.

Dopo solamente 6 minuti dal fischio d’inizio, il direttore di gara è costretto a sospendere il match a causa di un bruttissimo infortunio al ginocchio di Pista, regista della squadra ospite, soccorso successivamente dagli operatori del 118. Dopo il rientro in campo, l’Aurora Golasecca trova il goal che sblocca la partita su un calcio d’angolo portandosi così in vantaggio. Dopo l’1-0, i padroni di casa, presi dall’entusiasmo, sfruttano ogni occasione e ogni errore difensivo degli avversari e in pochi minuti aumentano di altre due lunghezze il risultato concludendo così il primo tempo per 3-0.

Dopo un primo tempo a senso unico nel quale gli ospiti hanno ottenuto anche un’espulsione, nella seconda metà di gara l’Airoldi prova a riaprire la partita accorciando il risultato ma poco dopo, l’attaccante della squadra di casa salta il portiere con un bel sombrero e insacca il pallone in rete chiudendo definitivamente il match.

L’Airoldi, dunque, perde per 4-1 una partita nella quale ha saputo creare poche occasioni da goal e nella quale l’intero reparto difensivo è stato protagonista di alcune incertezze ed errori che hanno causato goal. Risultato invece diverso per l’Aurora Golasecca che trova la terza vittoria consecutiva grazie alla quale resta al primo posto della classifica a pari merito con il Città di Samarate.

