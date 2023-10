SARONNO – Continuano i cantieri per le manutenzioni estive in città. Nell’ambito dei pacchetti di interventi per il rifacimento di arterie e marciapiedi nella prossima settimana ci saranno un’altra serie di vie cittadine chiuse per la sosta ma anche per il transito. Anzi in base alle esigenze di cantiere potranno trovarsi anche sensi unici alternati provvisori e possibili restringimenti.

In sostanza da lunedì 2 ottobre via Miola, via Vergani, via Campi, via Carlo Porta, via Fiume e via Venezia saranno interessate dai lavori per la posa di nuovo asfalto dei relativi marciapiedi. Sino al termine degli interventi, il cantiere comporterà divieti di sosta ai lati della carreggiata e possibili restringimenti o sensi unici alternati provvisori.

Code e rallentamenti continueranno anche in via Roma, dove si consiglia la scelta di percorsi alternativi per la presenza di un cantiere della società del gas dall’intersezione con via Miola a quella con via Guaragna.

