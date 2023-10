Il mining di Bitcoin può essere molto costoso e dispendioso in termini di consumo energetico. Per questo motivo, chi non possiede grandissime risorse economiche, si è affacciato sulla scena del cloud mining.

Una delle piattaforme più interessanti ad offrire questo tipo di esperienza è Bitcoin Minetrix, che tuttavia, coniuga il concetto di mining con quello di staking, offrendo un approccio innovativo nel settore.

Con il suo interessante concetto noto come “Stake-to-Mine“, questo nuovo progetto semplifica il processo di mining, rendendolo più accessibile e meno complesso.

Grazie all’utilizzo di $BTCMTX, il suo token nativo di tipo ERC-20, Bitcoin Minetrix offre lo staking dei token e Mining Credits che gli utenti possono utilizzare per interagire con un ecosistema di mining basato su cloud.

Inoltre, grazie alla tecnologia blockchain, il progetto garantisce sicurezza e affronta con successo le frodi associate al mining in cloud, rendendo questa pratica sicura per tutti gli interessati.

BTCMTX – La prevendità è già attiva

Il progetto ha appena lanciato la sua fase iniziale di prevendita proprio questa settimana, con l’obiettivo iniziale di raccogliere 3,08 milioni di dollari.

La vendita anticipata è strutturata con un totale di 10 fasi, e il prezzo attuale del token $BTCMTX è stato fissato a 0,011 dollari. Grazie al suo innovativo concetto, alcune piattaforme online l’hanno già posizionata tra le migliori vendite anticipate del 2023.

Tecnologia blockchain per affrontare le truffe legate al cloud mining

L’idea di poter sfruttare i servizi di mining basati su cloud è da sempre allettante per gli investitori, ma troppo spesso si trascurano i rischi associati all’utilizzo dei sistemi tradizionali. Diverse società di mining cloud convenzionale hanno mostrato comportamenti discutibili che hanno gettato ombre sul settore del mining cloud.

Sebbene queste aziende promettessero rendimenti interessanti per i depositi più piccoli, all’aumentare degli investimenti aumentavano anche le complicazioni. Ci sono stati casi in cui queste società richiedevano fondi aggiuntivi e, talvolta, impedivano i prelievi. Questi episodi hanno minato la fiducia nell’intero settore del mining cloud.

Bitcoin Minetrix sta affrontando tali sfide sfruttando la tecnologia blockchain. Integrando il concetto di staking e mining, Bitcoin Minetrix effettivamente tokenizza l’idea di mining cloud. Questo non solo rende il mining più accessibile, ma crea anche un ecosistema decentralizzato che elimina la possibilità di interventi da parte di malintenzionati.

Come funziona Bitcoin Minetrix?

Bitcoin Minetrix offre un concetto innovativo, come quello di richiedere lo staking come prerequisito per il mining. Gli acquirenti di $BTCMTX hanno l’opportunità di bloccare i propri token, consentendo loro di partecipare a un innovativo ecosistema di mining cloud basato.

Questo ecosistema elimina completamente la necessità di contratti in denaro proposti dalle tradizionali aziende di mining, aprendo un’ampia gamma di opportunità per il coinvolgimento nell’attività di mining equo e trasparente.

Una volta che questi token vengono messi in staking, i possessori acquisiscono l’accesso ai crediti di mining. Questi crediti sono rappresentati da token ERC-20 non trasferibili che vengono utilizzati come risorsa per ottenere potenza di calcolo per l’estrazione di Bitcoin o per ricevere una percentuale di rendimento dal mining. I Bitcoin estratti vengono poi direttamente accreditati nel portafoglio dell’utente.

Perché scegliere Bitcoin Minetrix?

Ciò che contraddistingue la proposta di Bitcoin Minetrix è il suo focus sul semplificare l’attività di mining. Gli utenti non solo potranno fruire di rendite passive derivanti dal mining con il minimo sforzo, ma saranno anche esentati dalla necessità di affrontare costi iniziali e dalla gestione di infrastrutture di mining.

Il procedimento per acquisire potenza di calcolo, che implica l’ottenimento di crediti di mining sotto forma di token ERC-20 non trasferibili, conferisce agli utenti un controllo totale sui propri fondi. Questo aggiunge uno strato aggiuntivo di sicurezza, superando i tradizionali sistemi di mining.

Oltre a questi vantaggi, gli utenti hanno la libertà di revocare lo staking dei loro token $BTCMTX in qualsiasi momento e scambiarli, introducendo una nuova dimensione di flessibilità.

Tutti questi benefici sono amplificati dal fatto che Bitcoin Minetrix offre un accesso user friendly. Non è richiesta alcuna competenza tecnica, né la necessità di possedere hardware ingombrante per partecipare al processo di mining. Basta acquistare i token $BTCMTX, effettuare lo staking e ottenere l’accesso alle strutture di mining cloud.

Pre-vendita di Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix ha come obiettivo quello di raccogliere circa 15 milioni di dollari durante la sua fase di prevendita, durante la quale mette a disposizione il 70% del totale dei 4 miliardi di token. Investire in questa fase permetterà agli utenti di entrare precocemente nel progetto e trarre vantaggio dall’incremento del valore del token nelle fasi successive.

I fondi raccolti durante la prevendita verranno utilizzati per lo sviluppo della piattaforma Bitcoin Minetrix e per attività di marketing.

Per partecipare alla fase di prevendita, è possibile visitare il sito ufficiale – bitcoinminetrix.com. Per rimanere informati sui progressi del progetto, si possono seguire i canali social di Bitcoin Minetrix Telegram, X e Discord.

