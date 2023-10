MISINTO – Croce Rossa Alte Groane inizia ad accogliere nuovi volontari: mercoledì 11 ottobre, alle 21, si terrà l’incontro per presentare il corso base, dedicato a chiunque, sopra i 14 anni, desiderasse entrare a fare parte del comitato di volontariato. L’evento sarà nella sede del comitato di Croce Rossa misintese, in via Guglielmo Marconi 15.

Durante l’incontro verranno presentate le attività del comitato, esposti i requisiti per l’accesso al corso con eventuali documenti richiesti, illustrati gli argomenti delle lezioni, il calendario e fornite altre informazioni.

Per iscrizioni è possibile farlo online tramite il portale gaia.cri.it, per informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail [email protected].

(foto archivio)

