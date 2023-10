ROVELLASCA – “Congratulazioni a Pietro Aliverti, premiato dall’Ordine dei giornalisti con la medaglia dei 50 anni di attività. Grande giornalista di Rovellasca, con una passione per le cronache sportive, ed eccellente poeta rappresenta una vita di impegno e professionalità”. Così il sindaco Sargio Zauli, che si è voluto personalmente complimentare con Aliverti.

Il giornalista, da sempre residente in paese, per decenni ha tra l’altro raccontato la vita e le storie della comunità locale: un punto di riferimento per associazioni desiderose di “comunicare” le proprie iniziative, per tutti i cittadini, per gli organi istituzionali ed anche per gli altri colleghi presenti sul territorio.

(foto: il sindaco Sergio Zauli con il giornalista di Rovellasca, Pietro Aliverti)

02102023