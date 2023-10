CARONNO PERTUSELLA – Anticipo della sedicesima di andata del campionato di Eccellenza: si gioca in infrasettimanale ed in notturna. Alle 20:30 Paris di Bergamo emette il fischio d’inizio su un campo in ottime condizioni e ben illuminato.

La cronaca – Al 6’ la Caronnese apre il match: gran cross dalla fascia sinistra da parte di Napoli che Provenzano, ben posizionato a centro area, non aggancia a dovere. Al quarto d’ora Zibert su un calcio d’angolo a rientrare costringe la difesa ospite alla difficile respinta in angolo. Subito dopo ancora corner per la Caronnese: al tiro Corno che mette perfettamente al centro ma nessuno dei caronnesi ne approfitta. Al 23’ Provenzano, su punizione dalla tre quarti, tira sicuro sfiorando la traversa. Al 27’ Checchi, a pochi metri dalla porta della Caronnese, a seguito di un batti e ribatti calcia forte in porta respinto da Bossi. Al 38’ Ruscitto tenta il colpaccio in area rossoblù ma capitan Corno spazza.

Al 3’ Ruscitto calcia dal limite alto sopra la traversa. Risponde al 6’ Lorusso con tiro dal vertice sinistro che sfiora il palo esterno. Due minuti dopo Morlandi calcia a mezza altezza costringendo la difesa a respingere d’impeto. Al 15’ arriva il gol della Caronnese: calcio d’angolo di Zibert che scambia con Corno e va al cross per l’area piccola dove il neo entrato Zoppi di testa incorna ed insacca di prepotenza: 1-0. Due minuti dopo palla al piede tocca ancora a Zoppi calciare alto in scivolata. Al 42’ Diatta aggancia di testa una bella punizione di Zibert mandando alto sopra il palo più alto della porta della Milanese. In pieno recupero ed in piena mischia, a seguito di calcio d’angolo della Milanese, è bravo Quintero a far sua la palla sula linea di porta.

Caronnese-Fc Milanese 1-0 (0-0)

CARONNESE: Quintero, Bossi, Napoli (12’ st Curci), Galletti, Puka, Morlandi (40’ st Bigioni), Birolini (12’ st Diatta), Zibert, Provenzano (12’ st Zoppi), Corno, Lorusso. A disposizione: Stocco, Bonsi, Brugnone, Cerreto, Sakho. All. Gatti..

MILANESE: Todesco, Calloni, Bacis, Trovato (43’ st Cicciu), Peroni, Allegretti, Leotta (38’ st Romanini), Favero, Vai (38’ st Sorrenti), Ruscitto, Checchi, A disposizione: Mascherpa, Messaggi, Campanati, Siniscalchi, Principi, Uva.

ARBITRO: Luca Paris di Bergamo (Mattia Ardesi di Brescia e Giovanni Lo Monaco di Como)

Marcatori: 15’ st Zoppi (Car)

Ammoniti: Zoppi (Car), Peroni (Mil).

04102023