SARONNO – Oggi mercoledì 4 ottobre alle 21 in Sala Bovindo si terrà la presentazione della fondazione, riconosciuta da Regione Lombardia, Saronno in salute.

Saranno presenti il presidente della fondazione Gianfranco Librandi i confondatori Anna Lisa Renoldi e Pierluigi Gilli. Tra gli ospiti che interverranno nel corso della serata il sindaco Augusto Airoldi, Giuseppe Licata della commissione sanità di Regione Lombardia e Mario Daniele Etro del Comitato per la salvaguardia e il rilancio dell’ospedale di Saronno.

La serata, che avrà come moderatore Paolo Del Debbio, sarà ad ingresso libero.

La fondazione è stata annunciata nel periodo estivo dallo stesso Gianfranco Librandi con un lungo articolo pubblicato su “Il Riformista” ed è salita subito alla ribalta tra i temi cittadini. Non a caso giovedì pomeriggio, al termine del punto stampa davanti al Municipio che è seguito all’incontro dei sindaci del comprensorio con i vertici dell’Asst Valle Olona per far il punto dell’attuazione della roadmap del piano di rilancio dell’ospedale è arrivata una domanda sulla fondazione. In sostanza è stato chiesto se ne fosse parlato. Il sindaco Augusto Airoldi ha detto che non era all’ordine del giorno e che comunque era necessario attendere che la fondazione si presentasse e spiegasse la propria attività.

