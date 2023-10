Calcio Eccellenza, Meda 1913-Fbc Saronno parla il ds Zampaglione: “Siamo vivi!”

MEDA- Nel turno infrasettimanale corrispondente alle 16′ giornata del campionato di Eccellenza, l’Fbc Saronno stende il Meda fuori casa, vincendo per 0 a 1 con la rete decisiva di Artaria. Dopo un primo tempo bloccato da ambo le parti con nessuna occasione da rete, nella seconda frazione di gioco si accendono di più i ritmi e, al 72′, l’appena subentrato Artaria sblocca la gara dopo un errore in uscita del portiere della squadra di casa Chierico. In merito al match si è espresso a fine gara il direttore sportivo dell’Fbc Saronno Ivan Zampaglione dichiarando: “E’ arrivata un’importante vittoria su un campo difficile, la squadra ha giocato un buon calcio, così come il Meda che è una squadra ben organizzata”. Prosegue così Zampaglione: “Abbiamo calciato poche volte in porta, abbiamo ottenuto un goal fortunato, ma era importante ottenere questi 3 punti, perché il Saronno è vivo e vuole fare bene“.

Il direttore sportivo, inoltre, ha parlato anche della trasferta di domenica contro la capolista Oltrepò, dicendo :”Possiamo dire la nostra, ci sono alcuni giocatori che stanno rientrando in condizione, la squadra sta bene, siamo positivi e andiamo in terra pavese con buoni propositi“.

MEDA-FBC SARONNO 0-1

MARCATORE: 25’ st Artaria

MEDA: Chierico, Martino, Bruschi, Laribi, Marchio (31’ st Di Maio) Bianchi, Guarnaccia (21’ st G. Molteni), Romeo (41’ st Pozzoli), Brighenti (31’ st De Lauso), Filomeno, Orsi (21’ st N. Molteni). A disp.: Cassina, Romano, Arienti, Panizza. All.: Cairoli.

FBC SARONNO: Vinci, Torriani, D’Onofrio (24’ st Artaria), Di Noto, Lofoco, Bello, Sassella, Proserpio (24’ st Sardo), Citterio (12’ st Pontiggia), Sala (44’ st Rudi), Hassan (24’ st Bruzzone). A disp.: Bertolotti, Lorusso, Martini, Pozzi. All.: Tricarico.

ARBITRO: Testa di Bergamo.

AMMONITI: Laribi, Romeo, Bruschi