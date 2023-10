SOLARO – Comune di Solaro e Prefettura insieme per migliorare la videosorveglianza sul territorio. All’interno del progetto di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, l’Amministrazione comunale prevede un investimento da 100 mila euro cofinanziato dalla Prefettura per l’installazione di nuove cinque postazioni fisse di ripresa. Il progetto prevede l’implementazione dell’attuale sistema di lettura targhe e di videosorveglianza esistente con una attenzione maggiore alle zone di aggregazione ed ai luoghi adibiti a servizi di pubblica utilità. La piattaforma di videosorveglianza e lettura targhe cittadina si costituisce di unità di ripresa dislocate sul territorio comunale, tutte connesse alla centrale di gestione della polizia locale.

Le postazioni con gli occhi elettronici

I punti sensibili del territorio, non solo quelli indicati dalle segnalazioni di microcriminalità ma anche aree ad alta frequentazione, sono: l’incrocio tra via Vallone e via Fornace, via Cellini, piazza Cadorna, corso Europa all’incrocio con la provinciale Saronno-Monza e corso Europa al varco d’ingresso ed uscita dal paese per Cesate. In totale saranno 14 i nuovi occhi elettronici installati sul territorio, con tecnologia di lettura targhe e visione ad alta definizione.

Rileva Christian Talpo, assessore comunale alla polizia locale: “Quando abbiamo iniziato a lavorare con la Prefettura e gli altri enti sovracomunali al contrasto del fenomeno dello spaccio, ci siamo inseriti in un programma dettagliato che prevedeva non solo l’aumento dei pattugliamenti e speciali azioni coordinate tra le Polizie Locali dei Comuni circostanti, ma anche l’accesso ad importanti fondi per il miglioramento delle attrezzature a nostra disposizione. Questo piano di ampliamento della videosorveglianza ci permetterà di tenere maggiormente controllate le aree sensibili oltre che di sanzionare puntualmente il mancato rispetto del codice della strada laddove possibile”.

04102023