SARONNO – Guardia giurata sventa furto di iPad e portatili al liceo Legnani di Saronno.

Avvistata e fotografata nei pressi del Parco del Lura, a qualcuno questo piccolo insetto è piaciuto ed in qualcun altro ha creato un po’ di inquietudine. Un quesito comune, rimbalzato anche sui social, “ma di cosa diavolo si tratta?” E’ un bruco della sfinge dell’oleandro.

Due elisoccorso, 3 ambulanze e un mezzo per il coordinamento delle maxi emergenze Areu sono intervenute a Mozzate per prestare le prime cure alle vittime di un incidente domestico scoppiato al piano terra di una palazzina in via Castiglioni.

“Perchè il centro non è stato pulito in vista della manifestazione con gli stand delle associazioni?” A interpretare la perplessità di tanti volontari è l’ex assessore comunale Francesco Banfi. Domenica mattina, prevista la manifestazione “Idee in corso”, molti volontari di gruppi e sodalizi locali, quando sono arrivati di mattina presto per allestire i loro gazebo e stand nel centrale corso Italia, hanno trovato lo spazio occupato da tanta sporcizia, a qualcuno è andato anche peggio come ricorda Banfi. Secondo le intenzioni del Comune, Idee in centro avrebbe dovuto costituire una “vetrina” delle associazioni cittadine impegnate nel sociale e nel vcolontariato.

