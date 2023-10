SARONNO – Turno infrasettimanale oggi, mercoledì, per il campionato di calcio di Eccellenza: come da calendario, si disputa con anticipo l’ultima giornata di andata, ovvero la sedicesima (per evitare che “cada” in pieno periodo natalizio).

Il programma prevede tra l’altro alle 16 Ardor Lazzate-Pavia con arbitro Christian Ferruzzi di Albano Lazionale, assistenti Eleonora Cappello di Milano e Luca Zanibelli di Brescia; alle 20.30 Meda-Fbc Saronno con arbitro Isaia Testa di Bergamo, assistenti Matteo Chiaro di Busto Arsizio e Pietro Vito Santo Russo di Milano ed alle stessa ora Caronnese-Fc Milanese con arbitro Luca Paris di Bergamo, assistenti Mattia Ardesi di Brescia e Giovanni Lo Monaco di Como. Le altre gare sono Accademia pavese-Casteggio (20.30), Castanese-Calvairate (20.30), Oltrepò-Solbiatese (alle 18), Verbano-Accademia Vittuone (20.30), Vergiatese-Sestese (20.30) e Magenta-Base 96 Seveso (alle 21).

Classifica

Calvairate, Oltrepò e Base 96 Seveso 10 punti, Solbiatese e Casteggio 8, Caronnese e Pavia 7, Fc Milanese 6, Magenta e Castanese 5, Sestese, Accademia pavese, Verbano, Ardor Lazzate 4, Fbc Saronno e Vergiatese 3, Meda 1, Accademia Vittuone 0.

