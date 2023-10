SOLARO – Sparatoria oggi alle 20.20 in via 5 giornate a Solaro: risulta che vi sia una persona ferita gravemente. E’ successo tutto in zona San Pietro, area residenziale alla periferia cittadina, ed i fatti sarebbero avvenuti direttamente per la strada. A quanto pare un uomo di 35 anni, che era a piedi, sarebbe stato avvicinato da una automobile, dal cui finestrino sono stati esplosi alcuni colpi, uno l’avrebbe raggiunto alla testa ed uno all’addome.

Sul posto sono accorsi i carabinieri ed è arrivata l’ambulanza della Croce viola e l’auto-infermieristica: il trentacinquenne, in condizioni molto serie, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma per chiarire i contorni dell’accaduto e risalire alle responsabilità.

06102023