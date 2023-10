SARONNO – Tre mezzi dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale mobilitate tra via Parini e via Manzoni questa sera alle 19. In realtà fortunatamente non c’era nessun emergenza ma solo un falso allarme.

Malgrado non ci fosse nessun’incendio e nessuna emergenza sanitaria la presenza dei mezzi di soccorso ha causato un po’ di allarme tra i residenti. Qualcuno è anche uscito di casa di andare a vedere cosa fosse successo. Pompieri e polizia locale hanno rassicurato tutti e acclarato che non ci fosse in corso nessun incendio hanno fatto ritorno nelle rispettive caserme.

I vigili intervenuti sono arrivati da Busto Arsizio visto che i pompieri di Saronno dopo l’intervento per l’incendio del multisala Saronnese erano accorsi per un’emergenza a Locate Varesino.

