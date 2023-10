CARONNO PERTUSELLA La Caronnese torna in campo allo stadio comunale di corso della Vittoria per il sesto turno di questo campionato. Avversario di domenica la Solbiatese. Sarà il posticipo domenicale di Eccellenza, inizio alle 18.30. Il match si preannuncia interessante perchè è tra due squadre che in questo momento sono separate da soli due punti in classifica: 10 per la Caronnese, 8 per la Solbiatese. I nostri hanno sfruttato l’anticipo della giornata 16 per superare proprio la Solbiatese in classifica grazie all’1-0 firmato Zoppi al 15′ della ripresa. Solbiatese che arriva a questa sfida con una sconfitta per 2-1 sul campo della capolista Oltrepò.

Gli avversari della Caronnese

La Solbiatese, squadra di grande storia e con obiettivi quest’anno molto chiari, è in cerca di riscatto: dopo lo 0-0 dello scorso fine settimana contro il Verbano e appunto la sconfitta di mercoledì scorso, la squadra di Domenicali vuole ripartire con una vittoria contro una rivale per le posizioni alte di classifica.

Le parole di mister Gatti

“Siamo alla sesta partita di campionato e incontriamo la squadra che in assoluto ha i favori del pronostico in virtù del campionato dello scorso anno e del fatto di avere una rosa molto ampia con elementi importantissimi. Noi vogliamo giocarcela come sempre al 100% cercando di dimostrare di essere competitivi. In casa nostra la volontà è di fare una prestazione all’altezza di avversari così forti ed impostanti” dice Roberto Gatti, allenatore della Caronnese.

I convocati della Caronnese per la partita di domani:

Portieri: Francesco Quintiero, Mattia Stocco

Difensori: Andrea Galletti, Alessandro Curci, Gabriele Napoli, Marian Puka, Baubacar Sakho, Filippo Bossi

Centrocampisti: Urban Zibert, Nicolò Bigioni, Adriano Birolini, Leonardo Bonsi, Edoardo Brugnone, Paolo Cerreto, Marco Morlandi, Papa Bakary Diatta

Attaccanti: Federico Corno, Christian Provenzano, Fabio Lorusso, Leonardo Zoppi.

(foto: mister Gatti)

