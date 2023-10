CARONNO PERTUSELLA Si è svolta mercoledì 4 ottobre la riunione alla scuola Sant’Alessandro rivolta a tutti i genitori, per conoscere i gruppi di lavoro rappresentativi, interni al sistema scolastico cittadino. Come si muovono nella scuola? Che cosa fanno? Come li contatto?. Sono queste le domande a cui hanno risposto gli eletti in carica dei vari gruppi: rappresentati di classe/sezione, comitato genitori, consiglio di istituto, commissione mensa e tavolo tecnico.

I genitori mettono a disposizione il loro tempo, che come presumibile è sempre poco, per poter contribuire a garantire massima trasparenza, efficienza dei servizi, collaborazione tra istituto scolastico e famiglie in senso ovviamente bidirezionale.

E’ stato un momento di condivisione e di unità d’intenti che nasce da una forte desiderio di collaborazione e responsabilità come genitori degli alunni del sistema scolastico ma anche come cittadini attivi nella cura del bene comune.

Elisa Capitani

