VEDANO OLONA – Attenzione agli animali selvatici: cinghiali e cervi sono una presenza sempre più frequente nella zona del Saronnese, soprattutto vicino a bosco e campagne; si spostano soprattutto al tramonto e di notte e costituiscono un pericolo per gli automobilisti. L’ultimo incidente si è verificato una settimana fa, era quasi l’alba. Mentre al volante della propria Mercedes viaggiava in territorio di Vedano Olona, una donna residente nella vicina Castiglione Olona si è scontrata con un grosso cervo che stava attraversando la strada lungo la trafficata ex statale Varesina, nei pressi del ponte di Vedano.

L’animale è scappato, non si sa quanto gravemente ferito; mentre i danni alla vettura sono apparsi consistenti. Segnalazioni per la presenza di cervi pericolosamente vicino alla strada sono giunte ultimamente anche da Gerenzano ed Uboldo. Mentre a Rovello Porro, vicino al confine con Saronno, un cervo è stato investito.

(foto archivio: un cervo investito qualche tempo fa alle porte di Origgio)

07102023