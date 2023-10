SARONNO – Ha un legame speciale con Saronno Vivian Lamarque poetessa che ha vinto la prima edizione del Premio Strega Poesia con ‘L’amore da vecchia’ (Mondadori), con 33 voti su 98 espressi. L’opera vincitrice è stata scelta dagli Amici della poesia, un corpo votante composto da cento donne e uomini di cultura che si occupano a vario titolo di poesia.

A ricordare l’amicizia e il legame con la città Graziella Buzzi, membro del Comitato scientifico del Festival di Poesia Giorni DiVersi Città di Saronno.

“Ci piace ricordare che Vivian Lamarque è stata graditissima nostra ospite alla prima edizione (2021) del Festival di Poesia GiornidiVersi Città di Saronno. E’ stata nuovamente con noi, a dicembre 2022 in occasione della celebrazione del 30° anniversario di Unitre, quando ha presentato la sua ultima opera appena pubblicata, proprio L’amore da vecchia con cui ha vinto il prestigioso premio Strega Poesia alla sua prima, molto attesa, edizione.

In entrambe le occasioni la poetessa ha incantato il pubblico saronnese e non solo, con i suoi versi, con la sua simpatia, con la grazia e la leggerezza con cui sa sondare le profondità dell’animo umano, anche quelle più dolorose. Scrive di lei Maria Grazia Calandrone, poetessa e membro del Comitato scientifico del Premio Strega Poesia: “Vivian Lamarque mostra le cose come sono, con una nudità nella quale si specchiano i nostri segreti e le parole vivono, mosse dal vento leggero di un’invincibile, quasi mai disperata, vitalità.”

(foto fornita dal festival)

