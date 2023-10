SARONNO – Si svolgerà sabato 21 ottobre presso il salone Bianalisi Padre Monti (via Legnani 4, Saronno) il corso Ecm patrocinato da Meditel intitolato “Percorso Donna. Un percorso multidisciplinare per la donna.”

Il corso vuole approfondire e fare il punto sul decreto che è stato firmato dal Ministro della Salute Giulia Grillo il 13 giugno 2019, con cui è stato adottato il piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, previsto dall’articolo 3 della Legge 3/2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 30 maggio, che pone l’Italia all’avanguardia in Europa nel campo della Medicina di Genere.

L’esigenza di questo nuovo punto di vista, da includere in tutte le specialità mediche, nasce dalla crescente consapevolezza delle differenze associate al genere, con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, sia uomo che donna, la migliore cura, rafforzando ulteriormente il concetto di “centralità del paziente” e di “personalizzazione delle terapie”.

L’Ecm, destinato a n° 70 Medici Chirurghi (Categorie: Cardiologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Diabetologia, Ginecologia, Medici di Medicina Generale, Medicina dello Sport), si focalizzerà sulla prevenzione e sulla salute della donna in tutte le fasi della vita promuovendo un approccio alla salute orientato al genere.

Responsabile scientifico del corso è Sara Bonizzato (Medico dello sport e Cardiologa – Clinica Meditel).

Interverranno Paola Antognini (Cardiologa – Clinica Meditel), Christel Galvani ( Professore Associato – Università Cattolica di Milano), Erika Giambarresi (Psicologa clinica e Psicoterapeuta – Clinica Meditel), Marta Lombardini (Gastroenterologa e Nutrizionista – Clinica Meditel),

Daniele Nassiacos (Cardiologo – ASTT Valle Olona), Eva Palmieri (Endocrinologa – Asst Valle Olona),Gabriele Siesto (Ginecologo – Clinica Meditel), Francesca Zuffada (Cardiologa – Clinica Meditel), Eleonora Zaffaroni (Ginecologa – Clinica Meditel).



Maggiori informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili al link https://www.meditel-group.it/corso-ecm-21-10-2023-percorso-donna-un-percorso-multidisciplinare-per-la-donna/