LOMAZZO – Un gol basta all’Esperia Lomazzo per stendere il Gavitate, oggi in casa nella quinta giornata del campionato di Promozione, e risalire la classifica. A decidere l’esito dell’incontro è la rete di Leone giunta proprio in chiusura di primo tempo, al 45′.

ll tabellino

Esperia Lomazzo-Gavirate 1-0

ESPERIA LOMAZZO: Maldifassi, Faraone, Martini, Riolo, Cassina, Zanotti, Chiarello, Canavesi, Bregnaj, Schiavano, Leone. A disposizione Stillitano, Garri, Macchi, Nardi, Colombo, Sala, Eusebio, Bancora, Metti. All. Albertoli.

La classifica

Universal Solaro 13 punti, Ispra, Accademia Bmv, Aurora Cmc Uboldese 10, Salus Turate Mozzate, Amici dello sport e Esperia Lomazzo 7, Lentatese, Gavirate, Valle Olona, Castello Cantù 6, Baranzatese e Ceriano Laghetto 5, Besnatese 4, Canegrate 2, Gallarate 1.

08102023