SOLARO – La capolista Universal Solaro non si fa fermare, e neppure rallentare, neanche da un ostico Castello Cantù presentatosi allo stadio di via Berlinguer con l’intento di vendere cara la pelle. L’inizio è decisamente di marca solarese, il primo tempo finisce 2-0 per i locali con le reti di Mantellini al 38′ e di Viscusi al 43′. Gara finita? Neanche per sogno, neppure dopo la rete di Cavalcante al 4′ della ripresa quanto i locali fanno tris. Ma poi inizia la rimonta, infine solo parziale, del Castello con le reti di Valle al 14′ e di Scaccabarozzi al 44′. Una formazione canturina che ha saputo ben interpretare lo spirito del grintoso allenatore Gionata Brittanni (foto) anche se contro l’Universal stavolta non c’è stato niente da fare.

Il tabellino

Universal Solaro-Castello Cantù 3-2

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Giordano, Cavalcante, Greco, Trionfo, Romanò, Viscusi, Loew, Mantellini, Milazzo, Gerevini. A disposizione Cuzzolin, Orlando, Panariello, D’Elia, Bajoni, Marquez, Bonasso, Musazzi, Magro. All. Broccanello.

CASTELLO CANTU’: Lucca, Balduzzi, Bedon, Chiucchiolo, Cammarano, Parisi, Di Vito, Scaccabarozzi, Traversa, Riva, Wachira. A disposizione Foti, Zanin, Borello, Torin, Ajuoli, Barzaghi, Valle, Batista. All. Brittanni.

Arbitro: Corna di Bergamo (Maggio di Monza e Ghita di Voghera).

La classifica

Universal Solaro 13 punti, Ispra, Accademia Bmv, Aurora Cmc Uboldese 10, Salus Turate Mozzate, Amici dello sport e Esperia Lomazzo 7, Lentatese, Gavirate, Valle Olona, Castello Cantù 6, Baranzatese e Ceriano Laghetto 5, Besnatese 4, Canegrate 2, Gallarate 1.

08102023