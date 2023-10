SARONNO – L’azienda saronnese Spii si è presentata ad Expo Ferroviaria 2023 con la riproduzione di un simbolo di Milano: il tram “28”, con sullo sfondo uno scorcio della città. Un pezzo di storia che fa da vetrina alla nuova gamma di prodotti destinati alle cabine di guida del futuro.

Capostipite dei nuovi prodotti è Intelliarm: la postazione di guida innovativa che è stata presentata per la prima volta come concept proprio ad Expo Ferroviaria nel 2021. Dopo il riconoscimento del Red Dot Award Intelliarm è stato protagonista di un road show europeo: a bordo di un furgone attrezzato è stato portato e mostrato agli operatori ed ai costruttori di tutta Europa per poi tornare ad Expo Ferroviaria 2023 come prodotto maturo, pronto per le prime applicazioni concrete ormai prossime.

Mostrarlo nella cabina di una “vettura a carrelli” ha così una doppia valenza: da una parte il contrasto tra tecnologie e soluzioni che distano tra loro quasi cento anni per ricordarci quanta strada sia stata fatta. Dall’altra mostrare l’essenza della Visione di SPII che è alla base dello sviluppo di Intelliarm: ripartire dalle basi, ripensare la cabina di guida partendo dai bisogni delle persone che le utilizzano. Un secolo di evoluzione da valorizzare, ma anche un secolo di retaggi, abitudini e di “si è sempre fatto così” da bonificare. A fianco di Intelliarm è stata presentata tutta la gamma di prodotti che ne condividono i principi: tecnologia vestita con un Design finalizzato a massimizzare l’ergonomia, il comfort e la sicurezza dei macchinisti.

Tra i prodotti esposti, spiccano i nuovi master controller dotati di leve di comando sviluppate per migliorare la postura e agevolare i movimenti ripetitivi del manovratore; i nuovi Display SIL 2 Full Screen che coniugano la sicurezza intrinseca delle informazioni con una maggiore visibilità grazie all’integrazione di schermi più ampi, senza variare le dimensioni esterne; e le nuove Pedane Macchinista, regolabili in altezza, frutto di studi e criteri mirati ad ottimizzare la postura e l’utilizzo dei comandi a pedali. Spii è stata fondata a Milano nel 1947, e si è stabilita a Saronno fin dai primi anni ‘50. Dal 2015 è il centro di competenza per i sistemi di interfaccia uomo-macchina del gruppo Tedesco Schaltbau. I treni equipaggiati con tecnologia Spii viaggiano in tutto il mondo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione