MOZZATE – Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Appiano Gentile, Saronno e Como che alle prime ore di oggi lunedì 9 ottobre sono intervenuti Mozzate invia Varese per incendio di una tettoia di circa 30 metri quadrati posizionata in un cortile interno.

A dare l’allarme alcuni residenti e passanti che vedendo il fumo e le fiamme hanno dato chiamato il numero unico delle emergenze che ha inviato sul posto i mezzi dei pompieri e anche il personale del pronto intervento sanitario che fortunatamente non è servito non essendoci ne feriti ne intossicati.

L’incendio ha coinvolto parzialmente i locali di una pizzeria nonché tre autovetture parcheggiate. Dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l’area veniva posta sotto sequestro per le indagini del caso dai carabinieri della compagnia di Cantù che in collaborazione con i vigili del fuoco che hanno realizzato gli accertamenti del caso hanno realizzato i primi rilievi per risalire alle cause.

