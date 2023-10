SARONNO – Le prime ruspe e gli operai sono arrivati ad agosto e da allora i lavori proseguono a pieno regime. Gli interventi per la preparazione delle paratie sono in corso e le fondamenta dell’edificio iniziano a delinearsi.

E’ la nuova Torre Parko un intervento che ridisegna il volto di Saronno anzi proprio la sua skyline visto che con i suoi 20 piani fuori terra sarà la struttura più alta della città che regalerà un panorama davvero unico. Verosimilmente dagli ultimi piani nelle giornate serene si potranno vedere le montagne intorno a Como e Lecco e probabilmente anche i grattacieli della celebre piazza Gae Aulenti di Milano.

Un intervento di cui si è parlato moltissimo in città: c’è chi ha criticato la sua altezza (l’edificio più alto vicino è l’hotel Grand Milan con “soli” dieci piani) e chi non vede l’ora di vederlo realizzato.

Torre Parko, che si prepara ad essere il primo grattacielo di Saronno, avrà una particolare attenzione per la sostenibilità. Sarà un edificio moderno in classe 4A ecosostenibile che si baserà sull’uso della tecnologia del fotovoltaico e della geotermia. Soluzioni che abbatteranno i costi della struttura ma anche il suo impatto ambientale.

Ma cosa ci sarà? Tra uffici e residente ospiterà 200 persone che condivideranno diversi spazi comuni dai parcheggi (2 piani interrati), alla serra in quota, alla palestra senza dimenticare la reception che completerà il piano terra dove troveranno posto le attività commerciali.

Un edificio realizzato con una grande attenzione per la socialità, gli spazi comuni ma anche il verde e… il cambiamento climatico. Le facciate, secondo quanto reso noto in questa prima fase, saranno di cemento armato lavorato a prova di grandinata. Attenzione all’impatto ambientale, tecnica e tecnologia sono state applicate ad un cronoprogramma che prevede il termine dei lavori per fine 2025.

Come ben sanno i saronnesi che quotidianamente sbirciano il cantiere Torre Parko sta sorgendo all’angolo tra viale Escrivà de Balaguer e via Varese una zona proprio alle spalle della stazione ferroviaria che si prepara a vivere grandi cambiamenti con la riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini ma anche la realizzazione del parco dietro lo scalo.

default

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione