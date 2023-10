Saronno dal 11 al 18 ottobre

La programmazione al Cinema Silvio Pellico:

Se non lo hai ancora visto non te lo puoi perdere IO CAPITANO di Matteo Garrone. Tratto da una storia vera, il film riporta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano il Senegal per raggiungere l’Europa. Film acclamato dalla critica, infatti si è aggiudicato 2 premi al Festival di Venezia 2023: Premio Leone d’argento – Premio speciale per la regia a Matteo Garrone, Premio Marcello Mastroianni miglior attore o attrice esordiente a Seydou Sarr.

GIOVEDÌ 12 ottobre, ore 21:00

VENERDÌ 13ottobre, ore 21:00

SABATO 14 ottobre, ore 17:30 & 21:00

DOMENICA 15 ottobre, ore 17:30 & 21:00

LUNEDÌ 16 ottobre, ore 21:00

Sui toni di Halloween che si avvicina per gli spettatori più piccini arriva prossimamente ME CONTRO TE – VACANZE IN TRANSILVANIA di Gianluca Leuzzi. Un’avventura da brividi nel luogo più spaventoso del pianeta: il Castello del Conte Dracula in Transilvania! Sul grande schermo da giovedì 19 ottobre!

Ecco i titoli al Nuovo Cinema Prealpi:

Un titolo che fa riflettere sull’importanza del rapporto co i nostri amici a quattro zampe DOGMAN di Luc Besson. Racconta della storia di un ragazzo, ferito dalla vita, trova la sua salvezza attraverso l’amore dei suoi cani.

GIOVEDÌ 12 ottobre, ore 21:00

VENERDÌ 13 ottobre, ore 21:00

SABATO 14 ottobre, ore 17:30 & 21:00

DOMENICA 15 ottobre, ore 15:30 & 21:00

LUNEDÌ 16 ottobre, ore 21:00

MARTEDÌ 17 ottobre, ore 21:00 in versione originale, prezzo speciale di 5€!!

Le nostre rassegne

Manca poco ormai alla rassegna più attesa: il NUOVO CINEFORUM 2023/2024 lo spettacolo inizia… da martedì 24 ottobre 2023. Si comincerà con il grande successo OPPENHEIMER, si continuerà la rassegna con FOLLOWING, L’IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI HAROLD FRY, L’ONOREVOLE ANGELINA, L’ULTIMA LUNA DI SETTEMBRE, IL CAFTANO BLU e ancora IL MALE NON ESISTE, L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI, IO CAPITANO a seguire molti altri tioli.

L’orario degli spettacoli sarà:

Martedì ore 20:45 con animatore al Cinema Silvio Pellico

Mercoledì ore 15:30 & 21:00 al Nuovo Cinema Prealpi

Giovedì ore 15:30 & 21:00 al Cinema Silvio Pellico

