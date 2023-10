SARONNO – Grazie alla regia di Gabriella Carlucci è stato siglato ieri un importante accordo di co-produzione tra il regista e produttore Luciano Silighini Garagnani coadiuvato dalla partner in ambito produttivo Carola Cavalli, titolare di Quadrio, e Vladan Andjelkovic,produttore e titolare di una delle più importanti società di produzione cinematografica di Belgrado e socio di Telecom Serbia.

“Grazie al mirabile lavoro dell’amica Gabriella Carlucci che ha creato un ponte artistico tra Italia e Serbia, abbiamo iniziato a tessere un lavoro di diplomazia culturale. Proprio queste unioni sinergiche sono la via maestra per trovarsi su identità simili e non soffermarsi sulle differenze, così nella vita come nell’arte” dichiara soddisfatto il regista “la diplomazia culturale è ciò che può unire i popoli”.

Il sodalizio con Quadrio e Silighini è ormai trentennale e questi nuovi accordi hanno al centro anche Saronno infatti Silighini ha puntualizzato come il coinvolgere la realtà saronnese ed il marketing territoriale sia una clausola irrinunciabile “Saronno sarà protagonista dell’evento che faremo in Serbia per presentare le co-produzioni e come dico da anni il nostro è un impegno sempre più concreto per lanciare il marketing territoriale in ogni nostra attività e ringrazio l’amministrazione comunale per riconoscerlo e darci il loro appoggio”.

Il primo progetto che verrà realizzato coi partner Serbi sarà “Sobilon” un fantasy interamente girato a Belgrado con le parti italiane girate a Saronno e Milano “credo che sia importante oggi far conoscere la nostra città per le grandi potenzialità che ha oltre che per il suo importante passato industriale. Un impegno che deve essere di tutti perché solo tirandosi su le maniche si possono migliorare le cose, non serve lamentarsi e basta” chiosa il regista che oggi alle 18 sarà all’Auditorium Aldo Moro per una masterclass con l’attore Marco Mainini sul ruolo del cinema e sarà sicuramente l’occasione per parlare di questi nuovi accordi.

(foto Silighini con Carola Cavalli di Quadrio e il produttore Serbo Vladan Andjelkovic al momento della firma dell’accordo)