Guerra Israele-Hamas, dalla Terra Santa la testimonianza del “saronnese” don Andrea

SARONNO – Testimonianza di don Andrea Zolli, che era prete vicario all’oratorio della Sacra miglia di Saronno, e responsabile della pastorale giovanile, aulla tragedia della guerra fra Israele ed Hamas. Don Andrea ha tanti legami con la Terra Santa: “Da Haifa le suore stanno cercando dove potersi rifugiare nei prossimi giorni perchè si teme un grave peggioramento; dalla Galilea centrale la paura del parroco è di un coinvolgimento di Hezbollah dal confine libanese, dal nord della Samaria il parroco è stato impegnato tutto il giorno per far liberare dal carcere i suoi parrocchiani operai che lavorano pendolari in Israele e che sono rimasti fuori dalla Palestina quando hanno chiuso tutti i checkpoint e che sono stati incarcerati d’ufficio e privati di tutti i loro soldi” riepiloga don Andrea rivolgendosi ai fedeli sui social.

Attualmente, il don presta la propria opera pastorale nella vicina Brianza, a Lissone.

13102023