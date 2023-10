CERIANO LAGHETTO – Domenica scorsa è stata l’ultima partita con la maglia della Frazione Dal Pozzo per un giocatore che i dirigenti gialloverdi definiscono “un piccolo pezzo del nostro cuore. Dopo sette stagioni infatti, Beniamino Osculati è costretto a salutarci. Arrivato poco più che ragazzino, Benia è a tutti gli effetti cresciuto con noi: ha condiviso fin da subito i nostri valori con entusiasmo, trasformandoli in garra da vendere sul campo da gioco. Negli anni, con impegno e passione, si è ritagliato uno spazio sempre più ampio nel nostro progetto. Con lui non abbiamo condiviso solo le battaglie sportive, ma anche e soprattutto i momenti fuori dal campo: a partire dagli spalti dove è salito per cantare con noi al termine di una partita; per proseguire nei bar, alle cene e a tutti i nostri eventi”.

Proseguono dal Dal Pozzo: “Il destino ha voluto che insieme condividessimo dolori come la finale di Coppa Lombardia persa, ma soprattutto gioie, come quella immensa dello scorso anno, quando Benia con la fascia di capitano al braccio ha potuto finalmente alzare la tanto agoniata coppa della vittoria del campionato. Ora è giunto il momento di salutarci, ma questa squadra sarà per sempre casa tua e questa maglia la tua seconda pelle. Grazie Benia!”

