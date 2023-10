CARONNO PERTUSELLA -Trasferta a Pavia domenica 15 ottobre per la Caronnese. Una sfida importante anche per misurare le proprie ambizioni in questa stagione. Calcio d’inizio alle 15.30. Una sfida che può dire tanto per i ragazzi di mister Roberto Gatti che vanno a giocare in trasferta, allo stadio Pietro Fortunati a Pavia, in casa di una delle migliori formazioni del campionato che però sta vivendo un avvio complesso, con soli 8 punti conquistati in 6 partite giocate.

Le parole di mister Gatti

“Altra sfida particolarmente sentita e difficile a Pavia, contro quella che può essere considerata una vera e propria corazzata, ma faremo di tutto per portare a casa qualche punto. Ne abbiamo bisogno per la nostra classifica e rimanere competitivi in questa stagione complicata”.

I convocati della Caronnese per la partita di domani:

Portieri: Francesco Quintiero, Mattia Stocco, Alessandro Tognutti.

Difensori: Andrea Galletti, Alessandro Curci, Gabriele Napoli, Marian Puka, Filippo Bossi, Alessio Fabbrucci.

Centrocampisti: Nicolò Bigioni, Leonardo Bonsi, Edoardo Brugnone, Paolo Cerreto, Marco Morlandi, Papa Bakary Diatta, Andrea Rigo.

Attaccanti: Federico Corno, Christian Provenzano, Fabio Lorusso, Leonardo Zoppi, Flavio Becerri, Sarzi Braga Riccardo.

Classifica

Calvairate 16 punti, Casteggio 14, Oltrepò e Caronnese 13, Magenta 11. Base 96 Seveso 10, Fbc Saronno 9, Verbano, Solbiatese, Castanese, Pavia 8, Ardor Lazzate 7, Sestese e Fc Milanese 6, Accademia pavese 5, Vergiatese 4, Accademia Vittuone 3, Meda 1.

(foto: il calciatore caronnese Gabriele Napoli)

