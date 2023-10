TURATE – Due persone, un uomo di 42 anni ed un bimbo di 9 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche per un incidente stradale, un investimento, avvenito oggi alle 8.25 in via Marconi a Turate. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia locale, è arrivata l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. Per fortuna nessuno è apparsi in condizioni preoccupanti.

Ieri a Lomazzo invece, in via del Seprio, per una caduta accidentale è stato soccorso un pedone, si tratta di un pensionato del posto, di 73 anni, che è stato trasportato con l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, nel comasco, per essere medicato di comunque non gravi contusioni.

14102023