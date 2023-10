Europee: Librandi: “Mi candido con Renzi, Italia c’è pronta alla sfida”

SARONNO – L’annuncio è arrivato con un post su Instagram e Facebook accompagnato con uno scatto di Gianfranco Librandi con Matteo Renzi in occasione della sua ultima visita a Saronno nell’azienda dell’imprenditore saronnese.

E il testo non lascia spazio a dubbi: Librandi è pronto a scendere in campo per le Europee. “Ho partecipato all’iniziativa del Teatro Parenti di Milano e rispondo con entusiasmo all’appello di Matteo Renzi per un progetto europeo innovativo e vincente. Italia c’è è pronta alla sfida”. Così in una nota Gianfranco Librandi. “E anche io personalmente sono entusiasta di misurarmi sul mio territorio candidandomi per rappresentare a Strasburgo le imprese e il mondo del lavoro. Inizia una grande sfida: la vinceremo insieme a Matteo Renzi con chi non vuole rassegnarsi al sovranismo di destra e al populismo di sinistra.”

