ORIGGIO – Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre fuori dalla discoteca di Origgio “Dolcebeach” in via per Caronno, diverse decine di auto sono state vittime di un gruppo di ladri che ha frantumato i vetri dei finestrini e svuotato l’interno degli abitacoli.

Brutta e spiacevole sorpresa, dunque, per diverse decine di giovani che all’uscita dalla discoteca si sono ritrovati le proprie auto svuotate e con i propri finestrini distrutti da un colpo secco da un gruppo di ladri.

Le vittime hanno chiamato il numero unico delle emergenze che ha fatto accorrere sul posto una pattuglia dei carabinieri. Sono stati effettuati i rilievi e raccolte le testimonianze dei presenti. Le dinamiche saranno approfondite e chiarite successivamente anche con l’ausilio della verbalizzazione delle denunce dei proprietari della auto vittime dei ladri.

Aldo Falgares

