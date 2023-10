SARONNO – Illva Saronno Holding S.p.A., multinazionale italiana dalla forte diversificazione strategica di business e leader nel mondo degli alcolici grazie principalmente a Disaronno, “il liquore italiano più bevuto nel mondo”, continua la sua strategia di ampliamento annunciando oggi l’acquisizione di una quota di maggioranza dell’azienda G&P – con sedi a Milano e Torino – e del brand Alvena. L’accordo nasce sia in coerenza con la visione strategica di far diventare Disaronno Ingredients il punto di riferimento di eccellenza del settore dei gelati artigianali, che con l’obiettivo specifico di garantire un servizio sempre di maggiore qualità controllando tutta la catena del valore fino alla distribuzione finale. Grazie all’acquisizione Disaronno Ingredients espande inoltre il proprio portafoglio con il Brand Alvena, riconosciuto per una grande attenzione alla salute con prodotti innovativi come lo yogurt e la soia oltre che prodotti free from, tutti rigorosamente senza glutine.

“Siamo molto soddisfatti di annunciare questa acquisizione, che supporta la nostra strategia volta a diventare un punto di riferimento di eccellenza anche nel settore del Gelato Artigianale rafforzando la nostra azienda Disaronno Ingredients S.p.A. – ha affermato Aldino Marzorati, amministratore delegato di Illva Saronno Holding – l’interesse di Illva Saronno Holding nei confronti del gelato artigianale è il risultato della passione dell’azienda per il Made in Italy e dell’intuizione commerciale che ha portato ad acquisire, già negli anni Novanta, diverse aziende leader in questo settore strategico tra cui Prodotti Stella S.p.A. e Montebianco S.p.A. continuando poi, con la creazione di Disaronno Ingredients S.p.A. nel dicembre 2021, per porsi sul mercato come unico interlocutore ed ampliare l’espansione verso i mercati internazionali. L’ambito dei semilavorati fornisce al Gruppo nuovo valore aggiunto e rappresenta un’opportunità importante per portare ovunque la qualità e l’unicità dei nostri prodotti, valori fondamentali nel Gruppo Illva Saronno Holding”

Marco Casol, Amministratore Delegato di Disaronno Ingredients S.p.A. ha dichiarato: “Voglio ringraziare la famiglia Reina e tutte le persone coinvolte in questa acquisizione per il loro supporto durante questo periodo. Consideriamo questa acquisizione una grande opportunità di crescita per Disaronno Ingredients che amplia così il suo portfolio prodotti già molto diversificato: Anselmi, Prodotti Stella, Montebianco, Chiaravalle, Eurobisco, Selection e da oggi Alvena. Inoltre con l’azienda G&P ampliamo la nostra offerta di servizi diventando un partner che affianca il cliente e lo supporta a 360° portando in Disaronno Ingredients l’esperienza nella gestione del magazzino cash&carry e delle consegne settimanali”.

Andrea Peruchetti, Amministratore Delegato di G&P ha dichiarato: “Sono lieto ed estremamente orgoglioso di entrare a far parte del team Disaronno Ingredients, credendo fortemente che le sfide globali, anche nel nostro settore, si debbano affrontare in gruppo e in modo organizzato con competenza e completezza di offerta e servizi. Ringrazio in modo particolare il Dr. Aldino Marzorati e Dr. Marco Casol per aver creduto nel progetto di acquisizione di Alvena e G&P center, aziende che saranno capaci di dare lustro a Disaronno Ingredientse contribuire al successo che meritano.

Ricordo con piacere ed affetto particolare che uno dei brand diDisaronno Ingredients è la Montebianco, azienda fondata nei primi anni 50 da mio padre Ferdinando Peruchetti , che è stato un visionario nella storia della gelateria italiana moderna.”

Illva Saronno Holding S.p.A.

Illva Saronno Holding, multinazionale italiana a forte diversificazione strategica di business, e leader nel mondo degli alcolici attraverso Illva Saronno Spa e grazie a Disaronno, “il liquore italiano più bevuto nel mondo”, distribuito in oltre 160 paesi e con cinque secoli di storia alle spalle ed altri prodotti di grande prestigio quali Tia Maria, Rabarbaro Zucca, Rump@blic, Artic Vodka, Isolabella Sambuca e Aurum. Il Gruppo produce e commercializza inoltre vini di qualità quali Duca di Salaparuta, Corvo e Florio. Fanno inoltre parte del gruppo, Disaronno Ingredients, azienda con presenza in Italia e nel mondo nel settore dei semilavorati per gelato, dei preparati per la pasticceria, dei prodotti bakery e dei prodotti di servizio per la gelateria e la distilleria Royal Oak per la produzione e commercializzazione di The Busker, Whiskey Irlandese.

Disaronno Ingredients S.p.A.

Disaronno Ingredients è l’asset strategico di Illva Saronno Holding nel settore dei semilavorati per gelato, dei preparati per la pasticceria, dei prodotti bakery e dei prodotti di servizio per la gelateria. Disaronno Ingredients rappresenta oggi una realtà unica ed integrata, che si pone tra le prime del settore dei semilavorati per gelato artigianale in Italia e presente nei principali mercato internazionali con organizzazioni commerciali dirette nei principali paesi, come USA; Germania, Francia, Spagna, Polonia, etc etc e, capace di porsi sul mercato come interlocutore unico, in grado di rispondere a tutte le esigenze del mercato, mantenendo le peculiarità dei diversi brand che ne fanno parte: Anselmi, Prodotti Stella, Montebianco, Chiaravalle, Eurobisco e Selection. Da sempre ricerchiamo l’eccellenza con l’obiettivo di fornire un servizio reale ai professionisti del settore alimentare. I poli produttivi sono ad Altavilla Vicentina (VI) per i gelati e a Chignolo Po (PV) per la parte di bakery.

