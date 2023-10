SARONNO – Non solo per i privati. Nelle ultime ore Regione Lombardia ha aperto il bando per segnalare i danni subiti dai privati cittadini, in relazione agli eventi calamitosi naturali occorsi in Regione Lombardia nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023. Il bando rimarrà aperto fino al 4 dicembre alle ore 16.

Come detto, oltre alle segnalazioni per i privati, è aperto anche quello per le attività produttive. Possono partecipare al bando anche i legali rappresentanti delle attività economiche e produttive, una delle cui sedi sia stata danneggiata dagli eventi calamitosi naturali occorsi in Regione Lombardia nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023, possono presentare domanda di contributo finalizzata all’immediata ripresa dell’attività, qualora ne ricorrano i presupposti, e/o segnalare i fabbisogni relativi al ripristino dei danni subiti dalle strutture e dagli impianti produttivi delle citate sedi. Per ogni sede (legale o operativa) danneggiata è necessario presentare una domanda di contributo e/o una segnalazione dei fabbisogni. Per partecipare è necessario che l’attività economica e produttiva si sia accreditata sul presente portale regionale Bandi Online.

Accedendo al bando, è possibile compilare un unico form – Modulo C1 – attraverso il quale: fare richiesta del contributo di immediata ripresa dell’attività economica e produttiva, qualora, a seguito degli eventi calamitosi del 4-31 luglio 2023, quest’ultima abbia visto compromessa (anche solo parzialmente) la propria capacità produttiva – rif. art. 4, comma 3, lettera b) dell’OCDPC n. 1026/23; segnalare i fabbisogni legati al ripristino dei danni occorsi alla sede e/o agli impianti produttivi dell’azienda a seguito degli eventi calamitosi del 4-31 luglio 2023- rif. art. 4, comma 6 dell’OCDPC n. 1026/23. (clicca qui per il bando)

Le valutazioni saranno fatte sulla base della dichiarazione di possesso dei requisiti necessari e nel quadro delle risorse economiche a disposizione.

BANDO REGIONE LOMBARDIA ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione