SARONNO – Ultimo impegno stagionale per gli arcieri saronnesi della Francesina, che si sono presentati in Piemonte per una competizione di tiro con l’arco a cavallo organizzata dal centro ippico Pom Granin.

La competizione al galoppo ha visto sfidarsi i più forti atleti della Francesina e di due scuderie piemontesi. La gara si è svolta sull’inedito percorso Skirmish 90, che prevede quattro prove lungo un tracciato rettilineo di 90 metri, con quattro bersagli di diametro 80 cm e un piccolo bersaglio da 40 cm posizionati in modo asimmetrico lungo la pista.Ai primi due posti si sono classificati gli atleti della Francesina horseback archery team Giacomo Gregoe Silvia Fagioli, nell’ordine; terzo posto per la padrona di casa, Marta Afanetti.

Buon quarto posto per Alessandro de Santis, fuori dal podio per un solo punto. Nella categoria trotto senior, prima vittoria in una gara per Luisa Sottile (Francesina) che ha saputo mettere a bersaglio 16 frecce su 20, totalizzando il ragguardevole punteggio di 52. Nella categoria trotto esordienti, secondo posto per Isabella Bianchi (Francesina) che ha dovuto arrendersi all’eccellente prestazione di Luce Bertetti (Pom Granin); prestazione sotto le aspettative per Giorgia Colombo e Sara Insinnamo che concludono rispettivamente al sesto e settimo posto della graduatoria.Gli atleti della Francesina horseback archery team sono risultati ancora una volta i migliori,ottenendo due primi e due secondi postinelle tre gare in programma.

(Foto d Fabio Greco, assente Giorgia Colombo)