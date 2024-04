Sport

SARONNO – La tensione è palpabile nell’aria mentre i membri della Francesina Horseback Archery Team di Saronno si preparano per una delle sfide più importanti della stagione. Dal 26 al 28 aprile, Alfiano Natta sarà il palcoscenico di un evento internazionale che vedrà in competizione i migliori arcieri a cavallo del continente. E tra di loro, la Francesina Horseback Archery Team è pronta a mostrare cosa significano vera maestria e determinazione.

Al timone della squadra saronnese c’è Silvia Fagioli. La campionessa italiana in carica è pronta a difendere il suo titolo, di fronte ad una concorrenza agguerrita più che mai.

Accanto a lei Giacomo Grego, campione italiano junior in carica, ed Alessandro de Santis che si stanno affermando come pilastri della squadra italiana, pronti a lottare fino all’ultimo respiro per portare la vittoria a casa.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Ma la Francesina Horseback Archery Team non è solo fatta di campioni consolidati. Sara Insinnamo, con il suo talento scintillante e la sua determinazione, rappresenta il futuro luminoso del tiro con l’arco a cavallo saronnese.

Frederik Durand, allenatore della squadra di arcieri a cavallo, è fiducioso di ottenere importanti risultati in occasione di questa trasferta.

Alfiano Natta sarà lo scenario di questa epica battaglia, e la Francesina Horseback Archery Team è pronta a prendere il centro del palco. Con il loro coraggio, la loro dedizione e la loro abilità senza pari, questi quattro atleti si preparano per la sfida.

Insieme, sono più di una squadra: sono una famiglia. E con la loro famiglia al loro fianco, non c’è sfida che non possano affrontare.

Forza Francesina Horseback Archery Team! Alfiano Natta vi aspetta, pronta a celebrare la vostra bravura.

(foto archivio)