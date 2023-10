CARONNO PERTUSELLA – Fantastico esordio quello del nuovo consigliere comunale Anthony Sunil.

L’uomo, di origine indiana e formalmente cittadino italiano dal 2001, nell’ultimo consiglio comunale di Caronno ha fatto il suo ingresso in grande stile, entrando nella maggioranza di centrosinistra al posto di Paola Baronio, appena dimessasi per impegni familiari.

Il nuovo consigliere, che lavora come autista per persone disabili al servizio di una cooperativa, è stato accolto calorosamente dal pubblico tra cui erano presenti numerosi amici e parenti del neoeletto, accorsi per sostenerlo in questo nuovo incarico politico.

“Sono onorato di essere il primo consigliere indiano di Caronno Pertusella. Vivo la politica con passione e la considero un servizio per il bene comune, soprattutto delle persone più fragili – così Sunil ha iniziato il suo discorso di presentazione – ringrazio il sindaco Giudici e i consiglieri per il loro sostegno”.

Il sindaco Marco Giudici ci ha tenuto infatti a precisare quanto Sunil si distingua per umanità e bontà d’animo, qualità preziose che saranno di grande aiuto all’interno del consiglio comunale e nel rapportarsi con i cittadini. La generosità dell’uomo è sottolineata anche dal suo impegno sociale nella comunità caronnese e non, come ricorda Antonio Persiano, e anche dal fatto, non scontato, che il nuovo consigliere si sia già ben inserito nel gruppo.

Non sono mancati gli apprezzamenti per il nuovo arrivato anche da parte della capogruppo del Pd Viviana Biscaldi e dal centrodestra.

