SARONNO – Non sono certo passati inosservati oggi pomeriggio gli uomini e i mezzi che nella zona intorno allo scalo centrale hanno dato vita ad una maxi operazione di controllo.

Sono molti i pendolari che hanno apprezzato (e alcuni anche immortalato per ilSaronno) gli uomini della compagnia cittadina dei carabinieri e del comando di polizia locale di piazza Repubblica. In particolare gli agenti erano in servizio con l’unità cinofila.

Del resto nell’ultimo comitato per la sicurezza si era parlato della necessità di confermata e per molti aspetti intensificare i controlli in città. Da sempre la zona dello scalo ferroviario, tra piazza Cadorna, via Diaz e via Bossi ma anche il Retrostazione tra via Luini e via Ferrari sono particolarmente “caldi” sul fronte della presenza di episodi di spaccio che interessano i viaggiatori ma anche i giovanissimi.

Da qui, verosimilmente, la scelta di realizzare il maxi controllo proprio qui e in uno dei momenti “di punta” per il passaggio di pendolari, viaggiatori, passanti ed auto.

