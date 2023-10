SARONNO – Convincente vittoria della capolista Az Robur Saronno, questa sera al palaronchi di via Colombo per la 4′ giornata di serie B Interregionale. I saronnesi controllano dal primo al quarantesimo minuto una partita da approcciare bene per chiuderla senz’ansie. Così è, perchè dopo l’8-0 iniziale si viaggia con altissime percentuali da oltre l’arco azione dopo azione, senza mai far calare la tensione.

Il miglior marcatore ed mvp del match è Matteo Beretta che ne esce con 20 punti segnati in 20 minuti giocati partendo dalla panchina. Per Saronno è la quarta vittoria consecutiva da inizio campionato, il punteggio finale è di 97-64.

(foto: una fase dell’incontro fra Az Robur Saronno e Savigliano, compagine della provincia di Cuneo)

21102023