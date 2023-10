SARONNO – CARONNO – LIMBIATE – Saronno fatica sul campo di La Spezia, ma riesce a strappare la vittoria al quinti set. Limbiate non riesce ad imporsi sul campo di Brescia.

Ecco i risultati delle partite:

ZEPHYR MULATTIERI SP 2 – 3 SARONNO (25-20 / 17-25 / 25-19 / 15-25 / 13-15)

RADICI PRODUCTS BS 3 – 1 LIMBIATE (25-18 / 25-23 / 20-25 / 25-15)

Per il match di Caronno contro i torinesi di Sant’Anna si dovrà attendere domano alle 18:00. Intanto è arrivata la seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Saronno che guadagnano 2 punti importantissimi in classifica.