SARONNO – Durante la messa solenne di sabato presieduta dal prevosto don Claudio Galimberti, in una chiesa molto affollata, si è celebrata l’incoronazione del santo crocifisso. Nella sua omelia il prevosto ha voluto spiegare il significato del gesto oggi compiuto incoronando Gesù crocifisso. “Sulla croce Gesù regna e la corona di spine, nonostante sia simbolo del dolore perché ricorda tutte le sofferenze dell’intera umanità che sta vivendo, diventa una corona regale. La sapienza della croce invita alla missione, manda tutti in mezzo alla gente perché la missione è l’esperienza normale della Chiesa. La liturgia è sempre una chiamata, un nuovo invio nel mondo per testimoniare ciò che viene vissuto nella quotidianità”.

“Tutti coloro che hanno incontrato Gesù risorto devono sentire il bisogno di annunciare ciò a tutto il mondo. Vivere la missione oggi non è un evento isolato del mese missionario di ottobre, ma é un prezioso momento per riflettere se e come rispondere alla propria vocazione. Gesù manda su tutti il suo spirito promesso per annunciare il Cristo crocifisso che si fa salvatore dell’umanità. In controtendenza a quello che si immagina come raffigurazione di un salvatore, Gesù è povero, insultato ma risorge”.

L’ultimo invito rivolto all’assemblea da parte di don Claudio é stato per la partecipazione alla processione di domenica per le vie del centro alle 15.30.

